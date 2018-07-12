接任政院發言人 谷辣斯.尤達卡：做好每一件事

2018-07-12 16:28

〔記者花孟璟／花蓮報導〕行政院今天宣佈內閣改組，媒體記者出身的原住民不分區立委谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka），接任徐國勇擔任行政院發言人，將在16日上任，也是台灣第一位擔任政院發言人的原住民。今天人在花蓮跑行程的谷辣斯受訪時表示。

谷辣斯．尤達卡說，第一時間確認後「心情還蠻平靜的」，她說，她覺得一個發言人的工作就是做好人民與政府之間溝通的橋樑，第一時間把政府政策、重要資訊快速、清楚的傳遞給人民，我想這是我的挑戰跟重要的工作。

谷辣斯認為，作為一位政院發言人，不管誰來做，基本的ａｂｃ、基本功，就是對於各式各樣的部務及政務的深刻瞭解，再加上自己擔任過立委，熟悉行政、立法之間的運轉協調，能清楚掌握各個環節，「或許是行政院請我當發言人的考量」。

谷辣斯．尤達卡也說，作為首位原民政院發言人，把握每一分每一秒每一天，把該做的工作做好，這是她對自己的期許。她說，今天到部落和族人座談時，大家都非常希望政府可以多做一些事情，我也很樂於擔任這個橋樑。

谷辣斯．尤達卡今天按原訂行程，早上回到花蓮玉里鎮老家哈拉灣部落、也前往玉里苓雅濟部落關心地方建設及老人關懷，下午則到鳳林鎮鳳信部落進行座談會，討論道路交通改善、原住民土地議題。她說，今天回到部落，有不少族人已得知她將就任發言人「為她感到高興」，因為過去沒有原住民擔任過這樣的工作，對她們來說也很新鮮，家鄉的族人都對自己很愛護，她也感恩在心。

谷辣斯．尤達卡是阿美族人，出生於新竹、在台中長大，老家在玉里鎮哈拉灣部落，為東海大學社會學研究所碩士，曾在原住民族電視台擔任新聞部製作人、副理及主播，也待過民視新聞記者、公共電視製作，媒體經驗10餘年，2014年受桃園市長鄭文燦延攬，擔任桃園市政府原民局局長，2016年獲民進黨提名不分區立委，以排序第7當選。

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