年底竹縣長選舉 鄭朝方：是世代與世代間的戰爭

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方強調，「這些年，我一直都用我自己的方式，參與政治。」他強調，台灣的政治、新竹縣的政治，應該要進入到新一個階段。（記者廖雪茹攝）

2018-07-12 14:52

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民進黨新竹縣參選人鄭朝方今天提出他的參選維新3方向，首先是改善交通、恢復營養午餐以及解決垃圾問題、水質淨化；他懇請縣長支持新世代取代舊世代的菁英，為了讓新竹縣重回正軌，新竹一定要團結，贏得年底選戰。

鄭朝方強調，他的對手一位有地方政府的行政資源，一位則有全國性的宗教力量在背後支撐，兩位都有很多資源，享有高知名度。但擁有資源，不代表他們可以獲得選民的支持，重點在於解決新竹縣累積已久的垃圾與交通問題。

因此他主張，營養午餐應該要恢復，而且要升級，結合在地農業、農食教育；河濱要改造、水質要淨化，並與林智堅市長共同面對大新竹的交通問題，向中央爭取各項補助，來改善新竹的交通。

鄭朝方表示，2016年總統大選，他參與競選文宣規劃與執行。他也以台三線客家歌手的身份，創作出「台灣花」這首歌。在凱道上的選前之夜，他就唱著台灣花開場，為小英邁開勝選的第一步。之後，主席邀請他，進入民進黨中央黨部擔任客家部的主任，同時現在他也是民進黨的發言人。

「這些年，我一直都用我自己的方式，參與政治。」鄭朝方說，台灣的政治、新竹縣的政治，應該要進入到新一個階段。他想再次告訴所有在場的戰友，「這一場選舉，不是政黨與政黨之間的戰爭，而是世代與世代之間的戰爭。」

民進黨中央黨部秘書長洪耀福、選舉對策委員會召集人陳明文等人，今午首度到新竹縣，聯合推薦縣長參選人鄭朝方等14名選將。鄭朝方強調，今天推薦的參選人，是一群有歷練、有理念、有方向，並且支持新世代取代舊世代的菁英。他們不會再讓老思維、老官僚的團隊，繼續危害新竹縣的將來，為了讓新竹縣重回正軌，新竹一定要團結，團結才會有力量，有力量才能贏得年底選戰。

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