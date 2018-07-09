懸缺逾1個月 傳管媽有望接任教育部長

2018-07-09 17:56

〔即時新聞／綜合報導〕教育部長懸缺已逾1個月，根據媒體引述民進黨黨政知情人士透露，新任教長可望由現任民進黨資深立委管碧玲出任。行政院發言人徐國勇表示，對此尚未接獲通知，待確定後即會向各位公佈。

《上報》報導，前教長吳茂昆5月29日請辭後，1個多月來，不少人被點名可能是新教長，包括中國醫藥大學校長李文華、以及高教體系出身的代理部長姚立德，但民進黨黨政人士透露，最後在綜合考量下，由立委背景的管碧玲出線。

對此，管碧玲表示，「高層鎖定我是最適合的人選」這個傳聞非常久了，她近來也一直聽到各方轉述同樣的內容。她說，國家的教育工作非常神聖，「此時此刻擔任這個工作，也是最艱辛的時刻」，她會在最短的時間，確知高層的想法，才能回應。

知情黨政人士指出，管碧玲不僅有行政歷練，在擔任立委逾14年中，超過一半時間都在教育文化委員會，並擔任召集委員，在教育文化領域深耕多年，「擔任教育部長很適合」。

該人士還表示，政務官必須有「高政治敏感度」，由立委轉任內閣官員除了有相關法案的專業歷練，在政治攻防和協商上，也具高度敏感性，尤其年底就是選舉，「需要這類有專業又有戰力的內閣首長協助戰鬥」。

《上報》指出，如果消息屬實，這將是蔡英文政府上台後，第1位由「區域立委」轉任內閣首長的案例。目前其他的的內閣官員，包括文化部長鄭麗君、環保署長李應元，以及行政院發言人徐國勇，都是由「不分區立委」轉任。