與台中合作 葉俊榮：2020年前推6745戶社會住宅

2018-07-09 16:04

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為達成總統蔡英文8年20萬戶社會住宅政策，內政部長葉俊榮今（9）日拜會台中市長林佳龍，研商如何共同推動台中市社會住宅，讓台中市在2020年前推出6745戶；葉俊榮強調，中央將透過融資利息及補助，市府不用煩惱預算問題，可安心推動社會住宅。

葉俊榮指出，先進國家都有一定比例社會住宅，例如荷蘭32％、英國18％、法國17％、美國5％，對整體居住結構具有一定穩定與調節功能。

葉俊榮提及，台灣從去年開始正式推動社會住宅，目標在2024年達成住宅存量的2.5%，也就是20萬戶社會住宅，由中央與地方共同努力達成。

葉俊榮表示，台中市政府已成功租用4處基地興辦社會住宅，概估可節省約5億元預算，內政部期待各地方政府多加利用。

葉俊榮提到，社會住宅逐漸成為全民共識，各地方政府都在積極推動，台東、金門、連江縣也都已正式啟動。

根據內政部統計，目前全國社會住宅已完工與施工中戶數約2.2萬戶，預計今年底已完工與施工中戶數可達3萬戶，明年度接近4萬戶目標，預期2020年可提前達到4萬戶目標。

內政部指出，為規劃下一階段（2021至2024年年）直接興建8萬戶目標，內政部今年起開始盤點區位適合的國有、國營事業、警消單位、產業園區土地及閒置房舍，做為興辦第二階段社會住宅資源。

葉俊榮強調，社會住宅是政府協助弱勢及年輕人居住安穩的具體行動，更是國家進步象徵，內政部將持續與台中市政府合作，一步步達成目標，攜手推動「三好一公道」社會住宅。