竹縣選戰徐欣瑩爆藍營4度接觸 國民黨：非黨中央派員

2018-07-09 15:11

〔記者林良昇／台北報導〕年底新竹縣長選戰，民國黨主席徐欣瑩今接受廣播節目專訪時提及，國民黨主席吳敦義曾透過別人4度跟她接觸，但都不是吳敦義本人，她也強調她將參選新竹縣長到底。

對於徐欣瑩所說有4度約談一事，國民黨發言人洪孟楷表示，不清楚徐指得是誰跟她接觸，但可以確定的是黨中央並未主動派員聯繫。

洪孟楷強調，國民黨在新竹縣是執政黨，中常會已經通過提名新竹縣副縣長楊文科代表參選，因此在新竹縣長選舉一戰，國民黨保證不會缺席，也會全力輔選並且爭取楊文科在新竹縣的勝利。