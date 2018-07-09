輔選丁守中採「佛系戰法」？ 國民黨自評每區恐跑5千票

國民黨台北市長參選人丁守中。（資料照）

2018-07-09 10:39

〔即時新聞／綜合報導〕年底台北市長選戰形成三強鼎立的的態勢，國民黨寄望自家參選人丁守中能收復首都，但丁卻始終拉不開與現任市長柯文哲的民調差距，就有藍營地方人士評估，在柯直搗藍營基層的形況下，未來市長、議員選舉將會出現市長投柯文哲、議員投藍的「分裂投票」。

根據《風傳媒》報導，這名藍營地方人士表示，丁守中在台北市長選戰好像「不存在」，例如黨內多個輔選系統的LINE群組裡面，完全沒人提起丁守中。加上現階段丁守中對議題很少主動出擊，因此還被戲稱是「佛系戰法」，讓人有「志在固本、坐等當選」的感覺，不少黨內人士對此更直言「實在看嘸」。

報導指出，藍營人士指出，雖然柯文哲上任前沒有什麼基層實力，但他上任後基層跑得很勤，每週與里長座談，全台北456個里更是跑透透，「若國民黨未提名的里長、議員或無黨籍者，未來靠上柯文哲，『每一區國民黨至少跑5000票』」。

一名不具名的北市議員預估，這次市長與市議員選舉，絕對會發生分裂投票的情況，原因除了丁守中「不是一隻亮眼的母雞」，國民黨更有許多議員私下與柯文哲「友好」。對此，丁守中則回應，他平日都勤走基層，雖然曝光度不高，但對他來說還是很重要。