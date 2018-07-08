批前總統李登輝民粹？ 柯P喊冤：面對民粹要咬緊牙關

台北市長柯文哲8日出席世界佛教正心會行動佛殿圓成啟用典禮，瞻仰佛舍利並接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

2018-07-08 10:46

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市柯文哲昨在一場活動中，指前總統李登輝對台灣最大的貢獻就是讓台灣走向一條沒辦法回頭的民主之路，外界質疑柯暗批李登輝民粹。柯今早受訪喊冤稱，自己思考過，台灣要變成新加坡不可能，因為李登輝改變整個台灣的國家性格，他認為只能咬緊牙關，以更民主、自由的方式，來解決目前在實施民主自由政治遇到的一些困境。

柯文哲上午出席世界佛教正心會活動後接受媒體聯訪，有媒體續追柯昨天的談話，提到李登輝「害」台灣民主無法回頭，柯聞言立刻「澄清」：「我沒有說『害』喔！」接著解釋，史丹佛大學政治學教授福山（Francis Fukuyama）主張西方民主政治是整個人類歷史的終點，新加坡前總理李光耀則提出「亞洲價值」，兩者之間的辯證是近年國際政治學熱門題目。

柯說，後來發現台灣永遠不可能變成新加坡，因為李登輝已經改變台灣國家性格，讓台灣走上一條沒辦法回頭的民主之路，「在這種狀態下，如何看待民主亂象或民粹，坦白講只剩一條路，『咬緊牙關』，以更民主自由的方式，來解決目前面對的民主困境。」