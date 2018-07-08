美艦通過台海非首次 學者分析主動傳訊是「講給北京聽」

美軍兩艘伯克級驅逐艦昨日自我國南部海域行經台灣海峽，並向東北航行。（圖擷取自美國海軍官網）

2018-07-08 07:20

〔即時新聞／綜合報導〕美軍伯克級驅逐艦馬斯廷號（DDG-89）及班福特號（DDG-65）於昨日自我國南部海域行經台灣海峽，並向東北航行。學者指出，美方可能藉此向北京傳達訊息，表達美國重視區域的安全秩序。

根據《中央社》報導，淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正指出，美國軍艦通過台灣海峽並非第一次，而且此次由國防部主動發布訊息，可想見是台美商量過才採取的動作，顯示台美之間有緊密聯繫，一方面顯示台美的軍事互動及訊息交流，並向周邊國家展現台美之間的密切連繫。

另外，黃介正認為，美方此舉也在向北京傳達訊息，即為美國在西太平洋維持軍力優勢的決心不變，也可能是支持台灣不受武力脅迫的決心不變，是種政治宣示。

國立政治大學國際事務學院名譽教授丁樹範同樣認為，此次美方主動發布新聞，是想「說給北京聽」，且「自由航行權」是美國既定政策，除了適用南海，同樣也適用於台灣海峽。新江艦前艦長呂禮詩則指出，美艦行經台灣海峽除了避開強颱瑪莉亞之外，也能以太平洋地區的安全穩定為由來達到政治目的、「賣台灣面子」，是種「一兼兩顧」的政治意涵。