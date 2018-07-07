出席台日交流峰會 賴清德：期待日本協助台灣加入CPTPP

2018-07-07 17:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕行政院長賴清德今天下午出席第4屆台日交流高峰會時，強調非常期待透過日本議員及政府的協助，在第二輪「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）談判時，協助台灣有機會加入，讓台灣的經濟發展可以與日本共同合作，造福國際社會。

台灣駐日代表謝長廷致詞時則表示，台灣與日本是真正的朋友，雙方從921地震起，已建立「災害互相幫忙」的模式，這是一種「善的循環」，是全世界交流的最高目的，也是世界和平的模範。

賴清德在台日交流高峰會中強調，他要利用此機會，感謝日本安倍首相、議員及日本各界，對最近這2、3年台灣在台南、花蓮發生的地震，給予台灣的關心與支持，除捐贈善款協助賑災，安倍首相還錄製親手用書法寫下「台灣加油」的影片，鼓勵台灣，更讓人感動。

針對最近大阪發生地震，賴清德也代表台灣民眾，表達對大阪民眾的關心。他說，台灣與日本均處於地震好發地帶，彼此都承受地震的威脅，但是互相關懷，雙方感情因地震反而愈來愈密切，足以說明「患難見真情」。

賴清德說，謝長廷擔任台灣駐日代表後，雙方關係愈來愈密切，去年，台灣縣市長赴日訪問的有14位，包括總統府秘書長陳菊及他本人；日本知事或市長也有23位訪台，彼此簽訂32項友好協定，台日的民間交流在去年更達646萬人次。

賴清德期盼台日交流高峰會後，雙方能共同針對天然災害預防或救災方面，包括颱風、地震，能更積極合作。

賴清德也提到，美國總統川普提出的「印太戰略」，除了美國、日本、印度還有澳洲，安倍首相對印度、東南亞國家也有很多經營，而蔡英文總統也提出「新南向政策」，未來日本和台灣或許可在新南向國家的共同經營上，包括產業推展、經濟發展或工業合作。

對於去年台日的民間交流646萬人次，賴清德覺得還不夠，認為應繼續努力，民間的交流可以持續增強。