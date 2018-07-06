南市府成黃偉哲「發言二部」？ 市府反擊：有心人士誤導才說明

2018-07-06 22:20

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市長大選將於年底展開，各陣營各自展開攻防戰。國民黨台南市長參選人高思博辦公室今日怒批，台南市府已成為民進黨台南市長參選人黃偉哲的「發言二部」，更傾全力協助「宰高」。對此，市府回擊，最近幾次回應皆是有心人士意圖誤導，本於負責的態度向市民說清楚，無須他人指點。

高思博辦公室今日指出，網路近來盛傳一份自民進黨內部流出的「選務推動及新聞攻防」機密資料，可以看出由新潮流已親自下指導旗，文件中指出由民進黨市黨部負責對敵對陣營進行側翼攻擊、市政府則是對競爭對手的市政批評做政策辯護，例如高思博日前針對台南高教問題提藥方的新聞一發布，市府新聞處當天晚間8點51分還在發送新聞稿澄清「台南高教第一名」，此外，包括逢雨必淹、農業產銷失衡等議題只要一見報，市府新聞處就立刻澄清，難道「宰高」在市府也有業績壓力？也懷疑市府自己都不遵守一例一休的規定了，有虐待員工的嫌疑。

對此，市府則回擊，市民有權利知道最確切的數據，最近幾次回應包括治水、道路、農產品產銷、經濟發展、教育等議題，皆是在有心人士蓄意操作議題，意圖誤導視聽的情況下，為避免因錯誤資訊誤導，本於負責任的態度，向外界說明清楚，是對市民負責任的態度，無須他人指點，也請候選人不要為了選舉操作，打擊行政團隊的士氣，傷害市民情感。