藍參選人要發5千育兒金救人口 屏縣府：亂開支票不負責任

屏東縣人口持續衰退，國民黨屏東縣長參選人蘇清泉承諾若當選縣長，將發放0到6歲育兒金津貼每月5千元，民進黨則批評不切實際。（記者李立法攝）

2018-07-06 19:02

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣人口連16年衰退，國民黨屏東縣長參選人蘇清泉批擊民進黨長期執政下的屏東，產業不振，人口不斷減少，如果他當選縣長，將發放0到6歲育兒金津貼每月5000元，並免除65歲以上老人健保費，鼓勵年輕人結婚增產報國，減輕老人負擔，振興產業留住人才。

屏東縣政府發言人黃建嘉表示，根據國民黨開出的上述兩張競選支票計算，0到6歲人口全縣有3萬8000多人，65歲以上老人有13萬多人，粗估光這兩項縣庫1年就要支出約35億元，佔了全縣年度總預算近1/10，勢必排擠教育、社福及建設等經費支出，影響甚大，國民黨未依照地方財政現況進行精算，便草率以現金政策籠絡選民，是不負責任的做法。

蘇清泉表示，民進黨在屏東縣執政長達20年，造成人口大量減少，大學畢業生失業率全國第一，年輕人不敢結婚生子，要改變現況，唯有改朝換代，他當選縣長，一定有能力發放育兒津貼，並比照部份縣市，免除65歲以上老人的健保費，在減輕老人及年輕人育兒負擔後，全力振興產業拚觀光，減少人口外流。

黃建嘉表示，要增加人口不能只靠現金政策，必須有其他配套多管齊下，如縣府開辦的非營利幼兒園、國小課後輔導班、校舍硬體更新、社區關懷聚點及長照計劃等，讓家長安心將孩子留在縣內接受教育，老人家可以獲得照顧，這才是執政者具體且負責任的做法。