57萬老房待都更 姚文智：速度加快100倍台北才會蛻變

2018-07-05 22:44

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今晚說，北市都更速度「太慢」，現有57萬戶老屋待都更，目前1年平均僅推動2萬戶，平均每件要10年，全部執行完畢要超過2000年以上，因此速度應加快100倍，台北才可能脫胎換骨；一旦建立完善制度，第一年先用10倍速度，日後就能漸漸上軌道。

姚文智今晚與議員王閔生舉辦座談會，演講談到北市都更政策，按照現行速度，57萬戶老屋要花超過2000年，直言實在看不到未來，北市也因為這樣屢遭外界批評市容醜，無法變漂亮。

姚說，北市現在推動都更是交給建商執行，讓民間自己喬，政府不居中協調，且程序冗長，速度當然牛步。他也提到，記得柯文哲4年前選舉廣告，也是說「政府不負責任」，但是近來卻又改口「沒那麼簡單」。

姚文智說，北市需要建立一個完善制度，加快推動都更，自己成天思考此事，「2000年要變成20年，速度要加快100倍」，因為唯有如此，北市才可能脫胎換骨，第一年先用10倍速度，日後就能漸漸上軌道。

姚文智會後受訪解釋，政府不僅要居中協調，更要帶頭往前衝，扛下責任；他說，現行996億元蓋公宅的費用，應先中止，從政策引導下手，推動「混居型社會住宅」，除了「公有建物改建」、「公辦都更」兩大途徑外，再加上「不當黨產運用」，這三種方法都毋須再找地砸錢蓋房，可大幅省下費用。