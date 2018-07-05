談內湖交通被Call-in打臉舊片 汪潔民質疑柯粉做的

2018-07-05 21:51

〔即時新聞／綜合報導〕財經專家汪潔民過去主持壹電視政論節目《壹起來翻轉》的精華片段，近期內在網路上爆紅，當時節目討論內湖上下班交通大打結的問題，被民眾call-in打臉，汪潔民於昨（4）日對此做出回應，質疑影片是柯文哲的粉絲後製上傳至網路。

1段2016年2月5日《壹起來翻轉》的後製版節目精華片段近期內在網路爆紅，《新新聞》副社長陳東豪以血管比喻交通問題，認為柯文哲本身為醫師，相當清楚血管會阻塞的道理，此時主持人汪潔民激動表示「『雪』管就是這麼大，你多1個阻塞就會『雪』管，『雪』管大就會高『雪』壓出來了」。

接著汪潔民接聽call-in電話，1位新北市的王先生指出，「真的是太誇張了啦，我住汐止，那早上10點開車，載我爸媽到那個貴公司壹電視前面那個花市，太誇張了，我有那個行車記錄器你知道嗎？我去完花市再開車去市民大道，再去復興北路，再去善導寺祭拜祖先，一路大順暢」，王姓民眾怒轟該節目「講屁話」，接著掛斷電話。

汪潔民昨日看見被瘋傳的舊片，在臉書上表示，該位民眾不該用早上10點的內湖交通狀況來比擬交通尖峰時刻車流，汪質疑這段於2016年2月5日貼出的後製影片，為柯文哲粉絲所為，甚至直接點名是柯文哲在當時就花心思對影片後製，汪稱「這位市長，太闇黑了」。

觀看影片請點此處：

潔民罵台北塞車問題 觀眾打臉：一路大順暢！

詳情請見連結：

汪潔民臉書傳送門