「連習會」下週登場 學者：連戰淪為中國工具

國民黨前主席連戰下週將赴北京會見中共總書記習近平。圖為104年連習會。（中央社檔案照）

2018-07-05 20:19

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨前主席連戰下週將赴北京會見中共總書記習近平，中山大學中國與亞太區域研究所教授林文程指出，連戰在2005年中國制定「反分裂國家法」後也曾率團訪中，而此次也是在中國取走我兩邦交國、在北京一連串打壓台灣後與習近平會面。連戰總在不適當時機赴中，明顯成為中國的工具。

林文程分析，美中無論在亞太領導地位競逐或貿易戰當中，台灣都是重要的議題與棋子，但美國最近友台動作，讓北京擔心台灣向美國傾斜，習近平想藉「連習會」釋出對台政策與訊息，讓台灣問題能穩定下來。

林文程表示，在19大後，中共對台硬手更硬，另方面也軟手拉攏台灣年輕人、人才與資金，但過去北京把台灣當成國內問題來處理，不過，在美中抗衡中，「台灣問題不是中國想要如何就如何，還必須顧慮美國與國際社會的看法」。

林文程說，國際社會看到的是，「中國這個龐然大物，欺負台灣這個小可憐」，習企圖透過「連習會」，傳達台灣還是有人支持中國，於是先從分裂台灣內部開始，找一些人到中國支持涉台政策、支持習，「從台灣內部矛盾去營造並不是所有台灣人都認為北京在欺負台灣的氛圍」。

林文程認為，以習的位階，連戰是適當的人選，因為親民黨主席宋楚瑜二度代表蔡政府參加亞太經合會（APEC），而前總統馬英九目前也無法訪中，「北京是有目的，連戰很明顯變成習近平的工具與手段。」

林文程表示，中國對連戰「揮之即來」，也是因連戰想維持自己在兩岸關係影響力，考量對自己家族在台灣的發展有利，包括兒子連勝文未來的政治前途。不過，他呼籲連戰應以曾任副總統、行政院長的高度，在習面前勇於說出台灣人被中國打壓的不滿情緒，要求中國不要對台灣趕盡殺絕。

台灣智庫諮詢委員董立文認為，「連習會」可能是北京要牽制國民黨內部，因為包括現任與前任主席吳敦義、洪秀柱、馬英九、朱立倫對兩岸政策看法也不盡相同。另一方面，「連習會」也是中國統戰手法，連戰是北京的「老朋友」，習藉會面向台灣民眾傳話，雖然連戰已離開政壇多年，但或許因北京的「加持」，可以讓連戰倒過來在政壇上有份量。