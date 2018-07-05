印度航空改稱我「中華台北」外交部要求恢復稱「台灣」

印度航空原先維持「台灣（Taiwan）」稱謂，現卻改成「中華台北（Chinese Taipei）」。（翻攝自印度航空網站）

2018-07-05 14:46

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國無理要求外國航空公司矮化對台灣稱謂，部分國際航空就範。印度航空原先維持「台灣（Taiwan）」稱謂，現卻改成「中華台北（Chinese Taipei）」；印度航空並表示是在印度外交部批准下進行更改。我外交部今天對此表示，已經向印航嚴正抗議並要求恢復台灣稱謂，也籲請印度政府不應任由外國政府以政治力干涉企業運作。

中國施壓外國航空公司矮化台灣，要求限期更改標示，不得將台灣列為國家。但此無理要求遭美國白宮斥為「胡言亂語」，包含美國3大航空公司在內的多家航空，在中國威逼之下，至今仍維持「台灣」稱謂。

印度航空原先也維持官網上的「台灣」稱謂，目的地名稱現在卻由「台北，桃園國際機場，台灣」（Taipei, Taoyaun International Airport, Taiwan）改為「台北，桃園國際機場，TPE，中華台北」（Taipei, Taoyuan International Airport, TPE, Chinese Taipei）。

對此，印度航空發言人表示，印度航空接到印度外交部中國註冊局（China Registry）香港區域經理的信函，批准印度航空在官網使用「中華台北」名稱。同一封信也批准印度航空在官網使用中國香港特別行政區（Hong Kong SAR of China）和中國澳門特別行政區（Macau SAR of China）等名稱。

外交部發言人李憲章今天對此表示，外交部6月下旬發現此事後已經立即指示我駐印度代表處，向印航表達我政府嚴正抗議並要求恢復以「台灣（Taiwan）」稱我。我駐處也同時進洽印度外交部及民航局，籲請印度政府作為民間企業的堅強後盾，不應任由外國政府以政治力干涉印度企業自主運作。

李憲章說，外交部高度關切本案，將持續追蹤後續發展，全力維護我國主權及尊嚴，並再次呼籲國際社會正視中國政府濫用政治力干預各國企業自主營運的蠻橫做法及不當意圖，籲請秉持尊嚴與原則，抗拒其無理要求。