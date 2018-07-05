台北天文館重開幕 柯P和學童大玩機智問答

台北市立天文科學教育館展示場以全新面貌登場，展品全面重新規劃，增加互動性。台北市長柯文哲今天（5日）出席開幕儀式，並前往展示場與參觀展覽的小朋友一同互動體驗。（記者劉信德攝）

2018-07-05 13:59

〔記者沈佩瑤／台北報導〕耗時近3年、斥資5.8億元整修的台北市立天文館，今天以全新面貌舉辦開幕典禮，市長柯文哲蒞臨，不但和現場小朋友大玩機智問答，還自己加碼提問，炒熱現場氣氛。隨後到各區參觀，柯登上月面車，感受探測月球的「氛圍」，並體驗多項互動遊戲。不過在兒童區欣賞小朋友的行星表演，柯P竟很不給面子說「（表演的）不好！」但隨即又說，「表演的很好，好～可以下班了！」

柯文哲致詞指出，天文館現在不但要展示天文知識，更肩負教育任務，還要配合12年國教課綱，感謝協助天文館改造的各方單位及館內的工作人員。

和在場學童們玩機智問答時，柯看到第一題是問「天文館是何日重新開幕？」苦笑自嘲常常記不得這些事，都要問身邊的幕僚「今天是禮拜幾？」，他說，因為對自己而言，「每天都是上班日！」所以回答出來的小朋友都很棒，引發哄堂大笑。

而第二題「人類除了月球以外，還登陸過哪個星球？」看到不少小朋友舉手大喊「是月球！」柯P竟加碼追問「那你知道人類是哪一年上月球嗎？」，眼看現場氣氛瞬間結凍，柯趕緊自答「我還記得那時我是小學六年級」、「好像是1969年」。

一看到第三題「「今（107）年7月27日有何特殊的天象？」，柯立刻搖頭說「哇！這我也不知道」，還轉頭問一旁的天文館工作人員「什麼是火星沖？」笑翻一片小朋友。

天文館配合重新再開幕，除推出「星際迷航特展」，將一路展到今年12月2日，此外，在暑假期間，每週六下午5點至晚上8點，開放免費入館。