國民黨鐵票區「回不去」？媒體民調：林右昌打趴謝立功

基隆市長林右昌爭取連任。（資料照）

2018-07-05 07:10

〔即時新聞／綜合報導〕年底基隆市長選戰，民進黨籍市長林右昌再度迎戰國民黨參選人謝立功，4年前林右昌以53.15％得票率，大勝謝立功的27.46％，雙方差距超過25個百分點。今有媒體發布民調結果顯示，在藍綠對決情況下，林右昌支持度達50％，謝立功15.9％，雙方差距達到近35個百分點。3年半時間，林右昌就讓一向被視為藍營鐵票區的基隆「回不去了」。

《中國時報》報導，因勞基法、年金改革等衝擊，綠營對於年底選情無不戒慎恐懼。但根據艾普羅公司民調顯示，林右昌以50％支持度大贏謝立功的15.9％，林右昌看好度高達64.7％，謝立功則僅6.8％。

56.4％泛藍支持者 滿意林的政績

林右昌近4年執政也獲得肯定，市民滿意度67.1％，不滿意度僅13.8％。泛綠支持者中，有90.1％滿意林的施政，泛藍支持者則有56.4％滿意，中立選民則有67.7％滿意。

另外，綠營民眾有92.4％認為林右昌會連任；泛藍陣營則有高達63.6％覺得林會當選。在在顯示一向為藍營傳統票倉的基隆，局勢已經翻轉。

該民調由艾普羅公司於6月26至28日訪問1072人，信賴水準95％，抽樣誤差正負3.0％。