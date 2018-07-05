傳連戰要帶陳金鋒赴中見習近平 經紀公司否認

2018-07-05 00:13

上稿時間：00:13

更新時間：00:50

〔即時新聞／綜合報導〕外傳前國民黨主席連戰近期將率團訪問中國，訪問團成員則包含郭台銘、蔡明忠等企業家，以及前職棒球員「鋒哥」陳金鋒，但陳金鋒的經紀公司則表示，陳金鋒目前並無出國計畫。

外傳傳前國民黨主席連戰近期將登陸祭祖、訪問，並與中國國家主席習近平進行「連習會」。據本報報導，負責連戰辦公室發言工作的前國民黨立委郭素春4日晚間證實，目前正與對岸有關方面聯繫，但強調隨行成員名單以及行程內容安排尚待確定。

《TVBS》報導，外傳連戰將於7月12日率團訪問中國，過程中可能會拜訪國台辦主任劉結一，甚至會見習近平。至於訪問團成員則包含郭台銘、蔡明忠等企業家，以及前職棒球員陳金鋒等人。根據《蘋果》報導，陳金鋒的經紀公司展逸運動行銷已出面否認，表示媒體應該為誤植，「鋒哥目前沒有出國計畫。」

雖然相關細節尚未被證實，不過相關報導被轉載到PTT後，已先引發網友議論，不少網友紛紛表示，「不希望鋒哥跟政治扯上關係」、「去那邊，被人家吃豆腐都回不了嘴，去幹嘛？」、「不會真的連鋒哥都要黑吧」，甚至質疑「富邦要討好對岸不忘拉鋒哥」、「被蔡家利用了」、「只能確定一定會被抹紅，但這次出訪，應該不是什麼推廣棒球的活動吧？」