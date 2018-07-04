吳敦義：中央選戰PK小組下週啟動 複製2008勝利模式

2018-07-04 16:58

〔記者施曉光／台北報導〕立法院臨時會預定本週五結束，國民黨主席吳敦義在今日中常會上裁示，因應年底地方公職人員選舉，由現任藍軍立委以及獲聘政策會副執行長的多位前任立委組成的中央選戰PK小組下週將正式啟動，希望複製2008大選藍軍勝利模式。

國民黨發言人洪孟楷轉述，吳敦義在會中指出，中央選戰PK小組將討論重大民生議題與議案，督促透過點、線、面，由六都及各議會PK小組也將陸續展開。

吳敦義特別強調，2007年國民黨當時也在野，當時中央選戰PK小組就發揮極大的戰力與能量，讓該黨在2008年立委、總統大選獲勝，因此今年也要重新展開這樣的工作，希望為國民黨的選舉贏得勝利。

此外，洪孟楷指出，配合11月24日投票，國民黨推動的3項公投議案，分別為副主席郝龍斌領銜的反核食公投案、立院黨團總召林德福領銜的反深澳燃煤電廠案以及台中市長參選人盧秀燕領銜的反空污公投案，都已通過第一階段連署門檻，未來國民黨各地方黨部都將配合進行第二階段的連署。

他指出，依照公投法規定，雖然第二階段連署門檻只需要28萬份，但國民黨設定以45萬份連署為目標，他並強調，3項公投案與民生議題有關，沒有藍綠、黨派立場之別，相信會受到民眾支持，預計8月底就能達成。