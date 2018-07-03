中國用「聲波」攻擊美駐中人員 智庫委員：台灣恐成目標

美國駐中國廣州領事館人員疑似遭到聲波攻擊而出現腦部損傷狀況，最新消息指出，當局至今至少撤離11名外館人員。（路透）

2018-07-03 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國駐中國廣州領事館人員，近幾個月聽到「異常聲音」而出現腦部損傷的狀況，症狀和去年派駐古巴遭受攻擊的外交人員類似，美國國務院則證實疑似是受「聲波攻擊」。對此，台灣智庫執行委員賴怡忠提出警告，表示中國日後很有可能用此技術來對付台灣。

資深軍事記者吳明杰昨（2日）晚在三立節目《鄭．知道了》指出，確實存在「聲波攻擊」這種武器，他解釋，這種武器分為「聲波武器」、「次聲波武器」，前者為人類耳朵能聽到的音頻、能量較強，過去在法國曾發生國防實驗室的聲波能量外洩，造成農夫死亡的案例。

而次聲波武器則是人類耳朵聽不見、能量也較弱，需長時間持續攻擊，或是有組織、系統與計畫性的攻擊，因此美方才會懷疑，駐中國使館人員健康出問題，是聲波武器所致。

對此，賴怡忠表示，雖然現在不太容易找到這種聲波武器的證據，但中國敢在自己國土上使用這種武器來攻擊中國外交人員，也很有可能拿來對付其他外國外交人員，甚至是台灣在中國的代表處、辦事處、「包括我們的國家銀行，或是其他相關單位」，也是有遭受攻擊的可能性。