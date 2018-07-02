時代力量推議員選將 鞏固黃國昌地盤

時代力量新北市黨部今天下午召開提名記者會，時代力量在新北市第十選區（金山、萬里、汐止）推出議員參選人黃智姍（中），黨主席黃國昌（右二）到場站台。（圖為時代力量新北市黨部提供）

2018-07-02 21:59

〔記者俞肇福／新北報導〕時代力量新北市黨部今天在黃國昌汐止服務處召開參選記者會，公開介紹新北市第十選區（汐止、金山、萬里區）議員參選人黃智姍，時代力量黨主席黃國昌、時代力量立法委員洪慈庸共同出席。

黃國昌幫黃智姍披上象徵勝選的參選戰袍，也代表著黃智姍將正式代表時代力量上陣；隨後，黃智姍也簽署「堅持改革的五大保證承諾書」，這是黃智姍與時代力量對台灣人民最深的保證。

黃智姍表示，汐止增設匝道，新北市政府卻遲未將可行性評估送出，金山市地重劃開發，新北市政府卻完全沒有聽進民意，執意照原計畫進行，去年萬里淹水，圓潭溪勘災新北市長朱立倫未能掌握實際地方狀況；這些案例在在顯示新北市政府在升格後的八年間，對地方發展的不關心及不作為。

黃智姍說，這次選舉，不只是她一個人的選舉，她要邀請每一位汐止、金山、萬里的鄉親勇敢站出來，改變那個讓我們失望的過去。同時她很感謝家人與朋友的支持，也很感謝黃國昌委員跟時代力量的夥伴，鼓勵她勇敢站出來為地方發聲。

黃國昌首先向鄉親們致謝，感謝大家來給智姍溫暖、加油，黃國昌說，黃智姍是汐止在地的女兒，在擔任服務處秘書之前，智姍便積極參與地方的大小事務，汐止區50個里的里長沒有一個不認識黃智姍。智姍穿梭在汐止大小公益活動中的身影，讓每一個民眾都印象深刻。

黃國昌表示，他就任立法委員後，首先去拜訪新北市長朱立倫，並向朱立倫拜託希望往後建設不要分黨派、不要分顏色，要將人民的福利放在第一位；當下雖獲得了朱市長的應允，並給了明確的承諾。然而很遺憾，許多需要中央地方協力的建設，卻在中央完成爭取後，後續推動的過程中屢屢受到阻力，有一些，更甚至只缺了臨門一腳。

黃國昌說道，智姍未來會成為時代力量新北市議會黨團的成員，並會與其他在新北市優秀的議員參選人組成一個理性、堅強的監督團隊；但智姍的參選，代表著一個更重要的意義，是在汐止、金山、萬里這片土地上，會有一個議員不會去牽扯地方利益、不會去包工程並把所有議員補助款公開透明，讓人民來檢視。