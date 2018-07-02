新竹市府人事異動 年輕進取公務員出線掌重責！

2018-07-02 11:47

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市政府人事處今天發布新一波的人事令！其中剛轉任香山區公所擔任區長半年的李季縈接掌社會處長一職，原教育處學管科長沈靜濤轉升接香山區長，行政處副處長林柏志轉接民政處副處長，人事令今天生效。

新竹市政府這波人事令以拔擢年輕人為主，其中教育處體系出身的沈靜濤轉任區公所區長最受矚目，1985年出生的沈靜濤，長期在教育界服務，從新竹縣府教育處轉調新竹市府教育處後，擔任體健科長任內積極規劃市立棒球場重建事宜獲肯定，在學管科長任內雖未滿1年，但做事積極，擺脫一般人對公務單位的刻板印象，此次獲市長林智堅重用，轉升香山區長職務，應是要借重其協調積極的能力，為香山區事務注入活水與熱血，並加重對香山區事務的推動。

而接任香山區長不到半年的區長李季縈，轉任社會處長職務，更是少見，不過，1969年出生的李季縈公務生涯資歷完整，在行政處，社會處和民政處都歷練過，此次獲重用接任社會處長職務，也是肯定其協調創新能力，希望帶動社會處更著重於社會福利和婦幼與身障和長照方面的推動。

另從行政處副處長轉民政處副處長的林柏志，1978年出生，學經歷完整，同樣是倚重其年輕積極的任事態度，期許帶給民政處不一樣的年輕思維和活力。

新竹市政府這項人事令今天生效，不過一級主管職務，至今已懸宕近1年的衛生局長職缺，至今仍由副局長楊清媚代理，衛生局長一職攸關新竹市馬偕兒童醫院及台大湳雅院區的推動，但市府卻仍找不到合適人選，也受外界關注。