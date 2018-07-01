南投市長選舉 綠營挺無黨律師藍明浩出戰

南投律師藍明浩（紫背心）在眾多律師背書下，宣布參選南投市長。（記者劉濱銓攝）

2018-07-01 23:27

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投市長選舉，向來是國民黨的天下，此次民進黨因黨籍縣議員都無意角逐，將不自提人選，而出身南投市內轆地區的律師藍明浩，是現任南投市農會總幹事藍獻謀之子，今宣布以無黨籍身分參選南投市長，使現任市長宋懷琳出現對手，對此，民進黨南投縣黨部回應，支持藍參選，後續會再磋商合作事宜。

現年37歲的律師藍明浩，今在20名律師與地方仕紳的相挺下，於南投市內轆慶福寺宣布參選，就連國策顧問林明畑也現身站台，獲得在場鄉親熱烈回響。

藍明浩說，身為少數在南投執業的律師，近4年來他都在農會擔任法律諮詢，這幾年看到南投發展停滯，就業機會日減，在地人被迫出外謀生，無法照顧家鄉雙親，每當法律諮詢遇到這種情況，就讓他相當不忍，才會動念投入選戰，盼以從政改變南投市的劣勢，除讓道路、路燈、水溝等基礎建設更完善，就業、交通、設施活化也是重點，藉此再造、振興地方。

民進黨南投縣黨部表示，與藍明浩的關係友好，將會支持他參選，由於南投市向來是國民黨的天下，從未翻轉過，若有理念相同的參選人願意征戰，就會禮讓、協助參選。

現任南投市長宋懷琳則說，尊重藍明浩參選，也正面看待青年參政，並期盼理性選舉，不要流於謾罵，她任內3年多還債2.2億元，並首度舉辦燈會，有無政績市民最清楚。