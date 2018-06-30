柯文哲簽書會 粉絲歡呼迎接

2018-06-30 19:19

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲新書「光榮城市」上市，今天在台北市中山地下街舉辦首場簽書會，因現場只發放500個號碼牌，有粉絲從凌晨3時就到場排隊，到直到今天下午2時才發完，另外發出的100個候補號碼，則直到晚間6時半才發完。

光榮城市首發3萬本，光預購數就有1萬多本，預計共舉辦4場簽書會，今晚在中山地下書街舉辦第一場，柯文哲晚間6時許登場，獲得粉絲歡呼式的迎接。隨後柯文哲分享心得，每念一句「柯語錄」，周邊就會響起如雷掌聲。

柯文哲隨後接受媒體採訪，被虧剛彷彿是「英雄式登場」，柯笑稱「還好啦」。另因現場粉絲年齡層偏低，柯也說，他常開玩笑說很多支持者都沒有投票權。

然因柯文哲在新書中，對於「兩岸一家親說法辯護」，稱「攻擊兩岸一家親說法的政治人物，只是想凸顯個人政治意識、奪取個人政治利益，根本不顧台灣的安危。」該說法也遭議員質疑，是刻意簡單事件原尾，將以往爭議政策去脈絡化重新詮釋，就為了選舉擦脂抹粉。

面對議員質疑，柯文哲深嘆了一口氣後，僅稱，「應該是說，他們還是要讓老百姓過好一點的生活，這樣就好，其他就不要想太多。」

而柯文哲新書簽書會共有4場，除中山地下街場外，下一場直到8月4日將移師台南舉辦、8月19日轉往台中、8月26日再回到台北舉辦。