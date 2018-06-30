租金年漲5％ 侯稱與文大雙方同意隨時可調整或解約

2018-06-30 17:24

〔記者葉冠妤／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今下午親上火線解釋文大宿舍爭議案，現場除出示大群館工程合約書，駁斥工程經費花費，侯更貼出又昱公司97至99年學年度開立的420張收據，駁逃漏稅之說，侯強調，沒有合法的事情，他絕不會幹，他老婆也不會做，更要現場媒體稍後詳細翻閱資料，「這就是證據，各位看到了嗎？」

針對文化大學年收租金超過2000萬，並年漲百分之5，侯友宜則解釋，本來又昱公司只願意與文大簽約5年，但文大說明須要長期契約，才改成簽訂15年，且約定在前一年租金都可再調整、或終止合約，內容皆是雙方合意，「這麼多年來，文大與又昱都秉持合約在走。」

侯友宜說，更扯的是有人說又昱與文大簽約的時候，侯友宜在場，他數度重申「侯友宜不在場，我完全不在場，請記得，我完全不在場！」相信文化大學有照片可以證實他根本不在場。

侯友宜表示，他今天針對8項抹黑一一回應，逐項都有證據，全攤開檢視翻閱，他已經一次次在媒體上說明他坦蕩蕩，繳稅、申報、信託一切合法，但民進黨仍舊傾全黨之力抹黑，「請停止抹黑了！」

侯也呼籲台北市政府儘快做決定，如果現在要更改認定，他都尊重，但需要考量學生權益，不要等下學期學生進駐宿舍後，才改口說是違法宿舍。

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