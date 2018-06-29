解套有望！？柯P透露大巨蛋新進度...

柯文哲表示，遠雄已陸續將安全設施歸位，大巨蛋最終應能解套。（資料照）

2018-06-29 12:02

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲因大巨蛋擱置受到不少批評，但他表示，遠雄已經將防火梯和其它安全設施歸位，認為遠雄董事長趙藤雄最終仍會配合，大巨蛋應該能夠解套。

柯文哲昨出席「88工商協進會」公益講座，談到備受爭議的大巨蛋議題，他說雙方先前在談判時，他告訴趙遠雄大巨蛋沒有按圖施工，趙卻回答，「沒按圖施工已經4年了，為什麼以前可以，現在不行？」柯P坦言，這個問題讓他很難回答，強調如果只是稍微變動那還能接受，但遠雄為了增加面積，把多達17座逃生梯都給拆了，直呼「賺錢就賺錢，但這麼做太過分了，人家怎麼敢給你過。」

柯文哲提到，趙藤雄個性很硬，遇到麻煩就是用兩招對付你，送錢和提告，但柯P說，「告我我又不怕，送錢我又不收，他就沒步（招數）了」，笑說趙藤雄是遇到「瘋子」，即使民調下滑他也不妥協，直到趙最近被抓了2次，才願意和他談。

柯文哲說，安全仍是大巨蛋能否解套的重點，其實工程還是有在進行，逃生梯和其它安全設施也漸漸歸位，柯文哲強調，賺錢有賺就好，不要連防火梯都要拿掉，認為趙藤雄最後還是乖乖改一改，大巨蛋是可以解套的。