看不懂正體？中國炒作租借太平島謠言 外交部發「簡體」聲明

中國軍方炒作太平島租借議題，外交部罕見發出簡體字聲明稿回應。（資料照）

2018-06-29 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕先前謠傳我國有意將太平島租借給美軍使用，外交部聞訊隨即發出新聞稿澄清絕無此事，但中國軍方昨日重提此事，令外交部感到不解，認為已經透過新聞稿說明，此一謠言仍被拿來炒作，因此特別發出「簡體字」聲明稿，並附註「如果閱讀正體字有困難，請參閱簡體字版」。

外交部早在10日就租借太平島議題發布聲明，指台灣政府從未有將太平島租借予外國的計畫，包括美國在內的其他國家，亦從未向我提出租借該島的請求，無論國內或國外的不實報導，顯然意圖製造區域不安或兩岸爭端，外交部特此嚴正澄清，並要求停止這種對台灣政府造謠而後進行攻擊的行為。

但中國國防部發言人吳謙昨日在記者會上再度談及此事，強調租借太平島的這種想法非常危險，海峽兩岸的中國人都會堅決反對，解放軍有能力與決心維護主權與領土的安全。

由於在發出聲明澄清後中國官方仍在炒作此事，外交部今首度以簡體字版本重發聲明稿，並附註「如果閱讀正體字有困難，請參閱簡體字版如下」。

外交部特別發出簡體字版聲明如下：

針對中國解放軍發言人吳謙有關我政府將租借太平島給美軍的不實說法，臺灣外交部發言人已在本（6）月10日發稿澄清。如果閱讀正體字有困難，請參閱簡體字版如下----

一、台湾政府从未有将太平岛租借予外国的计画，包括美国在内的其他国家，亦从未向我提出租借该岛的请求，无论国内或国外的不实报导，显然意图製造区域不安或两岸争端，外交部特此严正澄清，并要求停止这种对台湾政府造谣而后进行攻击的行为。

二、中华民国係国际社会负责任的一员，我政府一向遵照蔡总统105（2016）年7月19日关于南海议题的「四点原则」及「五项做法」等政策指示，致力建设太平岛为人道救援与国际科研的基地，对区域和平与稳定做出贡献。

三、中华民国政府再次呼吁，有关南海争议，应依照联合国海洋法公约，和平协商，解决争议。相关国家应共同维护南海航行及飞越自由，停止军事化或任何可能升高区域紧张情势的措施，以共同维护南海区域的和平与稳定。