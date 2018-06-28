朝柯P丟鞋不是要傷害他 陳峻涵：否則會拿石塊、榔頭

台灣國辦公室主任陳峻涵向柯文哲市長丟擲貼「臭鞋丟臭柯」字樣紙條的拖鞋（記者劉慶侯翻攝）

2018-06-28 16:53

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今（28日）上午到台北車站視察防災演練，沒想到準備要接受媒體採訪時，遭混在人群中的台灣國辦公室主任陳峻涵丟拖鞋抗議，還嗆柯「不要做中共同路人」，但鞋子只扔中市長隨扈，陳也立刻遭警方壓制架離。對此，陳峻涵強調，丟拖鞋並非要傷害柯文哲，真要傷害他可能會拿石塊、榔頭來丟。

柯文哲今早在台北車站B1東北角廣場，準備接受媒體採訪前，陳峻涵突然朝柯文哲丟擲寫有「臭鞋丟臭柯」字樣的紅色拖鞋，還不斷向柯文哲嗆聲「不要當中共同路人」，柯見狀立刻蹲低似乎想閃躲，而拖鞋只命中一旁的市長隨扈。

當下負責維安的中正一分局員警和隨扈也立刻壓制陳峻涵，並將他帶回派出所訊問，訊後依妨害公務、丟擲危險物品等罪嫌把陳峻涵函送法辦。柯文哲在事發過程中態度鎮定，被媒體詢問是否有嚇到，他則表示「司空見慣」。

據《三立新聞網》報導，陳峻涵也針對丟鞋事件做說明，他表示，丟鞋不是要傷害柯文哲，單純是要他節制一點別亂說話，而丟鞋的手段也不會很激烈，若真的要傷害柯文哲，也不可能只是丟他一雙拖鞋這麼簡單，「可能拿石塊、榔頭砸他」。

陳峻涵今早對柯文哲丟鞋，被移送法辦。（記者劉慶侯攝）

台北市長柯文哲出席台北車站特定區與北市府聯合防災演練，正要接受媒體採訪時，遭台灣國辦公室主任陳峻涵丟擲寫有「臭鞋丟臭柯」字樣的紅色拖鞋，但只丟中一旁隨扈。（記者王藝菘攝）