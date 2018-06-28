冷鏈物流中心議題延燒 張麗善連署要中央納前瞻

雲林縣長參選人張麗善（中）與議員、農會要求政府於雲林設置冷鏈物流中心。（記者林國賢攝）

2018-06-28 13:57

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣長參選人張麗善今推動連署，要求中央將冷鏈物流中心納入前瞻建設，不要打假球；縣長李進勇表示，冷鏈物流中心設置已獲農委會正面回應。

張麗善與縣議會國民、誠盟、民意黨團多位議員、各農會代表、鄉鎮市長參選人於議會召開記者會，痛批農委會不依縣市實際需求規劃冷鏈物流園區，而是用選舉考量分配國家資源，農委會淪為替政治與政黨服務，而非替農民謀福利機關，忽略、邊緣化雲林，必須要向雲林人道歉。

縣議員李明哲、黃文祥等人指出，農產品菜土菜金，就是缺乏良好有效產銷調節機制，農委會、縣政府不應像牛一樣，戮屁股一下才往前一步，而應用前瞻眼光，規劃能帶動農業前進的設備，冷鏈物流中心要設在雲林，而且要快速。

張麗善指出，她函文農委會詢問冷鏈物流園區計畫，農委會卻回覆只是副主委陳吉仲未來規劃，沒有編列預算，屏東、桃園與彰化也沒提出申請計畫，讓人質疑農委會打假球。

張麗善說，民進黨不打算建設雲林，雲林人就要自己爭取，希望大家加入連署，串起所有雲林人力量，讓民進黨政府清清楚楚聽到冷鏈物流中心必須設在雲林。

民進黨議員許志豪、廖秋萍、廖錦珠、蕭澤梧等人也在議會質詢縣府爭取冷鏈物流中心設於雲林縣，縣長李進勇再度表示，雲林縣是全台農產品重要生產地，有環境、有優勢、有需求設置冷鏈物流中心並已獲農委會主委林聰賢承諾。

李進勇表示，雲林為國內蔬菜最大產區，西螺果菜市場已極具規模，是設置冷鏈物流園區適合地點，將透過國土計畫檢討程序，取得土地使用之合法性及擴大物流中心的腹地，在現有西螺果菜市場的基礎下，建置一個互補的兩個園區，完備的蔬果交易平台。

張麗善推動連署，呼籲雲林人一起推動冷鏈物流中心納入前瞻。（記者林國賢攝）