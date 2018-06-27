新竹縣20年來首見追加總預算 6.2億今天過關

2018-06-27 19:39

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣政府20年來首次追加年度預算，總金額6億2050萬元。主要用以支付年底必須完成的高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程的第3期用地取得費共6億800萬，另增1250萬社運工作補助。議會支持縣府新闢這條聯絡道，突破新竹科學園區、高鐵新竹站、跟國道1號竹北到新竹段的壅塞瓶頸，一毛不減審議過關。

縣府、議會均表示，新竹縣過去從縣長林光華時代迄今，所有單筆預算在1、2億元之譜的都用「墊付案」，再由下1年度預算轉正處理，20年來，從沒辦過追加總預算的狀況。

這次追加預算主因是前述用地取得費用太龐大，又不可能分期撥付，再加上有內政部營建署的補助款近期會到位，所以才破了新竹縣最近20年來的記錄。

這也使得新竹縣今年全年的歲入、歲出總預算從原來的231億5667萬元，和230億167萬元，各自變成了237億7717萬元、236億2217萬！

縣府表示，新竹縣很多鄉親在位於新竹市的竹科上班，新竹縣、市隔著頭前溪，平時上下班就靠國道1號以及經國橋、頭前溪大橋往來，很多外縣市的竹科上班族則需搭乘高鐵，以致在竹科、高鐵以及國道1號竹北到新竹路段形成嚴重的交通瓶頸，就連竹北市平面道路在交通尖峰時刻也會被波及，不能不立刻改善。

縣長邱鏡淳首任就規劃於高鐵橋下新闢聯絡道路，以突破塞車困境，2014年第1期順利完工通車，也就是目前開放的竹北興隆大橋到新竹縣市交界的公道五路段。

第2期正施工中，計畫從公道五要延伸到竹東鎮中興路口，年底可望完成。這條道路的「最後1哩路」就是前述第3期，從竹東中興路延伸到新竹市力行路口，然後車流就轉進了竹科。

縣府表示，第3期因為在都市計畫內，所以由內政部營建署補助且負責設計和發包施工，縣府配合於年底前完成土地取得。其中，總用地費需要6億800萬元，4.1億來自營建署，剩下的由地方自籌。

縣府計畫在本週六（30日）早上10點，於竹東鎮頭重里社區活動中心舉辦這項工程的第2次公聽會。他們希望這條道路在完全開通以後，不僅可以紓解竹科上班族塞車的夢魘，還能因為健全了區域交通網絡，帶動新竹縣、市的地方發展。