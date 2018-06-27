隔空嗆蔣萬安 柯建銘：給空污法修法打一百分

柯建銘今天接受Hit Fm《蔻蔻早餐》專訪。（Hit Fm《蔻蔻早餐》製作單位提供）

2018-06-27 10:42

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院25日三讀通過「空氣污染防制法修正案」，國民黨批是「打假球」，被問到是否有選舉考量？民進黨團總召柯建銘今天接受廣播節目《蔻蔻早餐》專訪時表示，這次修法範圍全面並加強罰則，他認為是「全面性的全壘打」，他要給修法打100分。

主持人周玉蔻在節目中問，民進黨是否為了挽救年底選情，才趕快推修「空污法」？否則為什麼之前不修？

柯建銘說，從林全擔任行政院長時開始討論，行政院早就會同各部會討論此法，且要聽產業界意見、也要跟縣市政府溝通，程序走了1年多，與立法院黨團溝通，才能夠送到立法院審議。他也隔空嗆蔣萬安「還很生嫩，根本對政府運作不瞭解」，蔣萬安不要「沽名釣譽」。

柯建銘說，「空污法」在立院經委員會4次審查、院長召集協商8次，且環保署長李應元在修法期間，來立法院溝通40趟，有意見的一一去溝通，這些都是創紀錄的。

柯建銘表示，修法不只規劃了交通工具電動化期程，還將逐步推動大貨車、巴士加裝濾煙器；而被國民黨詬病的空氣污染「抵換」機制，柯建銘強調，「總量管制還是在」，只是例如可以從移動污染源降下來的排放量，補貼固定污染源，現行條文本來就有這個規定，只是沒有去落實。修法也將空污罪由「具體危險罪」改為更嚴格的「抽象危險罪」。

媒體本週報導，台中市長林佳龍在修法最後時刻打了關鍵電話，才讓民進黨從原本堅持的「會同」改為「會商」。對此，柯建銘說，林佳龍確實有找他、行政院長賴清德和環保署長李應元談這件事，過去林佳龍立委任內提出《空污法》修法，也是寫「會商」，當時綠委姚文智、黃偉哲等年底縣市長參選人都有連署。最後黨團同意將「會同」改為「會商」，並且要報請行政院同意，國家的重要決策不能只讓單一部會決定。

對於國民黨質疑打假球，柯建銘反嗆，請國民黨不要一直抹黑，修了很多東西請看清楚。