宗教團體納管？林岱樺：為什麼要用法律規範宗教

民進黨立委林岱樺。（資料照）

2018-06-26 13:10

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院朝野黨團今針對「財團法人法草案」進行協商，雖法務部與時代力量力主宗教團體應納入財團法人法中適度管理，但多數國民黨立委仍反對，部分民進黨立委態度也有所保留。民進黨立委林岱樺就說，財團法人法主要為完備洗錢防制機制才提出修法，為什麼要把宗教團體納入；林岱樺說，以佛道為主的宗教團體有長年的歷史，比丘、比丘尼長期受到戒律規範、已經超越憲法，「為什麼還要用法律規範佛教？」對他們來說很難理解。

亞太洗錢防制組織（APG）第三輪評鑑將在今年11月展開，為配合相關調查、強化政府透明度，立法院司法法制委員會四月中初審通過「財團法人法草案」，但許多涉及宗教團體是否納管、規範的關鍵條文朝野皆未有共識，朝野各黨今對此展開協商，不過光是宗教財團法人是否要納管、抑或另立專法，朝野意見分歧，討論將近兩小時還未能有共識。

時代力量立委徐永明認為，社團法人法中有針對宗教團體做低度管理，若財團法人法將宗教團體排除，未來宗教團體很有可能為逃避監督，全數登記為財團法人；法務部次長陳明堂則認為，政府支持宗教自由，但應有某種程度的規範，考量現行實務執行面的困難，法務部建議，政府在財團法人法通過後，應盡速制訂相關法律、規範宗教財團法人。

不過多數國民黨立委仍極力反對，國民黨立委吳志揚表示，聯合國公約提到，宗教是人民的基本人權，不能把它當作集會結社的一種，而是超越憲法更高層次的問題，政府應先訂定宗教團體法，再接續討論其他修法問題。