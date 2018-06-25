包庇侯友宜宿舍？ Freddy：柯市府應查都發局

北市府都發局、建管處與消防局等單位下午到大群館會勘。（記者沈佩瑤攝）

2018-06-25 23:16

〔記者郭安家／台北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜房產租給文化大學做大群館宿舍，台北市政府遲未認定是否違反「都市計畫法」違規使用，時代力量台北市黨部主委林昶佐今表示，市府應早已知道大群館違規，部分科室瀆職、包庇，但未依法追究，他要求柯市府應好好查明白，如涉及瀆職或包庇，必須依法嚴辦。

林昶佐指出，大群館土地使用分區屬於第二種住宅區（特）」，建照登記是集合住宅，卻拿來做宿舍使用，宿舍不得在第二種住宅區（特）設立，大群館明顯違法。

林昶佐表示，從資料上發現，2012年前台北市長郝龍斌任內，建管處曾前往大群館檢查，發現是學生宿舍，因此把大群館的公安檢查標準從原先集合住宅所屬的H2標準，改比照為寄宿舍所屬的H1標準；市府應已知大群館違反土地使用規定，但未依法追究，僅在執行公安檢查時直接改變標準。

他表示，有兩種可能，第一、建管處不知什麼原因，當初未將違反土地使用規定陳報至都市發展局的都市規劃科，也就是建管處瀆職。第二、建管處陳報至都發局的都市規劃科後，不知什麼原因，後續沒有依法做相關處置，也就是都市規劃科包庇。林昶佐說，2012年都市規劃科長是誰？就是涉入本次文大宿舍關說疑雲的新北市城鄉發展局副局長汪禮國。