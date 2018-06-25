解構柯P「暗黑力量」 李文英：人前握手 人後下毒手

2018-06-25 21:59

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨與台北市長柯文哲分手後，時任市府秘書長、民進黨籍李文英立刻提辭呈，決定力挺自家提名人選。提到前觀傳局長簡余晏以「暗黑力量」形容柯文哲，李文英今晚受訪說，任職期間擔任府會聯絡人，感觸特別深，柯文哲跟議員有說有笑，但議員只要質詢「用力」，馬上遭柯P的網軍攻擊，這種暗黑手法不可取，「人前握手，背後下毒手」，令人心驚膽跳。

民進黨台北市長參選人姚文智與議員李慶鋒今晚於景美舉辦聯合座談會，李文英出席力挺姚，會後受訪提到簡余晏「暗黑力量」，李文英說，任職市府期間擔任府會聯絡人，感觸特別深，市長跟議員有說有笑，可是當議員質詢太用力的時候，馬上有些網軍攻擊議員「垃圾不分藍綠」，覺得滿痛心。

李說，記得議員許淑華當民進黨團總召時，全力協助北市府和國民黨議員協商，讓預算順利通過，忙到半夜一點，竟然同時間點，有網軍攻擊她跟財團掛勾，後來議員找到IP位址，赫然發現竟來自市府。

她強調，自己只是道出事實，像這種不是善的力量十分不可取，「人前握手，背後下毒手」，令人心驚膽跳。

李文英談到，柯文哲曾於內部會議，在白板寫下英文單字「imprint（銘刻）」，自誇年輕人看到他，就像小雞破殼而出，會把第一眼看到的東西深深烙印在腦海中，「第一眼看到他，就愛上他」，好像柯文哲做錯做對都無所謂，因為年輕人永遠支持柯文哲。

「柯市長會不會太高傲一點？」李文英說，此事柯P講過很多次，「還怕我們聽不懂英文，在白板上，寫上這個單字」。她說，柯P戴上「權力的魔戒」後，變得不可一世、高人一等，覺得自己是全宇宙最優秀的人，「一切都是他說了算，別人說的都是垃圾話」。

李文英也說，最近看到簡余晏又被柯攻擊，但近日的開齋節活動是簡余晏任內的作為，活動辦得有聲有色，簡余晏是積極任事的人，應該還給簡余晏公道才對，這3年半來，替這些局處首長感到很不捨，「像前原民會主委陳秀惠也一樣，得罪2個國民黨議員，有需要叫她走路嗎？」她說，陳秀惠做得很好、很認真，也很善待員工，更立下很多政績，且對方不願意走，還有很多理想要實踐，「但市長還是請她走，覺得莫名其妙。」