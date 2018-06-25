空污法三讀 環保署可加嚴老舊車輛排氣標準

立法院臨時會25日處理空污法，包括空污總量管制會同、會商制度等關鍵條文無法取得共識，朝野立委進行表決戰。（記者廖振輝攝）

2018-06-25 21:36

〔記者楊淳卉／台北報導〕為改善空氣品質，立法院臨時會院會今三讀通過「空氣污染防制法修正案」，修法授權環保署視空氣品質需求，加嚴出廠十年以上交通工具的排放標準，促使安裝有效污染控制系統，加速淘汰老舊車輛。條文也明訂，汽車製造者或進口商，禁止安裝任何影響交通工具排放空氣污染物的減效裝置，來規避檢測行為。

條文明定，汽車應實施排放空氣污染物定期檢驗，違者處新台幣500元以上15000元以下罰鍰；若超過應檢驗日半年仍未實施定期檢驗，處3000元以上6萬元以下罰鍰，若經通知屆期仍未改善者，可註銷牌照。

修法新增規定，授權各級主管機關劃設「空氣品質維護區」，實施移動污染源管制措施，包括禁止特定汽車進入該區，及禁止移動污染源所使用之燃料、動力型式、操作條件、運行狀況及進入。

地方政府於「空氣品質維護區」可採行措施，條文說明欄舉例，如可規範禁止八十八年六月前出廠之柴油車輛或二行程機車，禁止進入空氣品質維護區，或限制其進入之時段；也可限制船舶使用硫含量較低之柴油燃料、泊岸時應使用岸電設備等操作條件、進出港應減速等運行狀況，以減少空氣污染物排放，落實特定空氣品質維護區內空氣品質之保護。

「空氣品質維護區」禁止特定的汽機車進入空氣品質維護區，違者可處500元以上6萬元以下罰鍰。