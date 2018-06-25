中央施政與民意有落差？ 林佳龍：大方向是對的

綠營市議員質疑中央施政與民意出現落差，要求林佳龍從地方執政角度解決。（記者黃鐘山攝）

2018-06-25 15:10

〔記者黃鐘山／台中報導〕中央施政與民意出現落差？台中市長林佳龍今答覆議員質詢時指出，民進黨中央做了很多過去做不來的興革事項，大方向都是對的。雖然輿論有不同的意見，但是只要做出成績，並且和社會溝通清楚，未來都會反映在選票上。

市議員邱素貞、謝明源、翁美春、蕭隆澤、陳淑華、張芬郁及曾朝榮在聯合質詢時指出，2014年縣市長選舉，執政的國民黨只當選6席，而民進黨一舉拿下13席，顯示民眾當時對國民黨政府的失望，也代表中央政府的施政，必須更加順應民意。

邱素貞進一步說，中央近來推動「一例一休」、「非核家園」，以及7月即將上路的「軍公教年金改革」，都引起社會廣大討論，甚至出現不同爭議。市長如何從地方執政的角度，去解決中央政策與民意的落差？

林佳龍表示，這2年多來，民進黨中央做了很多過去做不來的興革事項，但是為什麼社會沒有反映在支持度上，確實值得探討。其中包括年金的改革，這是為了下一代的永續發展，大方向是對的，但是對於那些被減少退休金的人，如何在物質上以及精神上減少他們的反彈，這是中央必須思考的。

他又說，黨產的處理，也是過去幾乎不可能的事情；轉型正義也在最快時間內有很大的發展。此外，在經濟成長及所得分配上，也都是往好的方向。至於如何去和社會溝通，中央已經有注意到，民進黨縣市首長也都很認真和民眾溝通，也有很多的成績。

林佳龍強調，民意的反映最重要，他還是很有信心；雖然輿論會有變化，但是只要做出成績，並且和社會溝通清楚，未來都將會反映在選票上。