不讓核食出現台南人餐桌上 高思博：若當選將全面禁售

高思博表示，不論未來中央政府是否開放日本核食、含瘦肉精美豬進口，只要他當台南市長，相關產品全面禁止在台南販售、加工。（圖由高思博提供）

2018-06-24 15:57

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市長參選人高思博今天（24日）向台南市民保證，相較於大創案喬日本核食進口的民進黨台南市長參選人黃偉哲，他絕對不會讓核食出現在台南市民的餐桌上。他強調，不論未來中央政府是否開放日本核食、含瘦肉精美豬進口，只要他有機會成為台南市長，相關產品全面禁止在台南販售、加工，更別說成為台南人餐桌上的食物。

高思博批評競爭對手黃偉哲，指黃偉哲在民進黨黨內初選時「反對開放核災食品」喊得震天價響，搏取台南鄉親的信任，卻任由其前國會辦公室主任曾碧珠以「立法委員黃偉哲」名義，發函給關務署、國貿局、食藥署，要求准予辦理大創百貨進出口的報關手續、還向廠商索取公關服務費3000萬元。

高思博表示，未來只要他成為台南市長，市府必定嚴格把關，建立產銷履歷制度，從源頭開始管控，絕對落實地產地銷，市府所有機關全面採買台南在地食材，包括國中、小學營養午餐全面使用在地農產品、1週至少1日，全面使用台南有機農產品，把榮耀還給台南鄉親。

此外，還將結合農改場、水試所資源，由政府輔導、協助農民，所有農作物生產過程嚴格遵守農業用藥規範、加強市內生產、銷售端檢驗，定期公告食品檢驗成果，讓台南市民「食在台南、安心安全」。

黃偉哲競選總部發言人郭國文則表示，讓國人吃得安心、吃得健康，是民進黨從政價值的一環，不論產銷覆歷的落實、營養午餐採用台南在地食材，以及加強食品的檢驗標準，市府早已進行之中，相信日後黃偉哲就任市長後，會做得更好，讓市民過得更好。

郭國文強調，民進黨政府絕對不可能開放進口「核污染」的食品，去年進口日本食品9萬多件，其中只要驗出微量輻射，即使未超標也一律退運，正是說明民進黨政府絕對不可能犧牲國人的健康。