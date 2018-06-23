姚文智今首場造勢 陳菊壓軸力求支持者歸隊

民進黨台北市長參選人姚文智今晚六點半將在民進黨中央黨部前，舉辦首場大型造勢晚會，總統府秘書長陳菊壓軸演說。圖為民進黨姚文智昨出席「社會創新國會」成立大會，會後受訪。（記者王藝菘攝）

2018-06-23 06:37

☆民進黨複式動員 力求綠營支持者歸隊☆

〔記者蔡亞樺、郭安家、蘇芳禾／台北報導〕備戰年底選舉，民進黨台北市長參選人姚文智今晚六點半將在民進黨中央黨部前，舉辦首場大型造勢晚會，姚辦指出，台北市廿七名黨籍市議員參選人及柯市府前觀光傳播局長簡余晏都將到場，總統府秘書長陳菊則壓軸登場發表演說，透過造勢晚會凝聚綠營士氣。

☆27名議員參選人 將與姚同台☆

民進黨台北市黨部已發函給黨籍台北市議員、八十四位里長動員令，其中議員、議員參選人動員責任額為兩百人，里長也有五十個動員額，加上廿一位市黨部執委及評委、十二區服務處，預計要動員一萬一四一○人。

操盤人士指出，這次採取「複式動員」，從市議員、社團、後援會都採取綿密的層層運作，一反過去到選前才大造勢的作法，一開始就砸下大量的人力、物力，就是要讓姚文智短時間內衝高人氣，帶動首都圈的綠營選情。

對於有部分民進黨里長及市議員與台北市長柯文哲友好，樁腳有流失之虞，台北市核心操盤人士說，「沒有這個顧慮」，民進黨只要確定提名後，就會團結。目前二十七個議員參選人都已經開始與姚文智合辦說明會，幾乎每場都由現任黨部主委陳正德到場緊盯，確認座談狀況，力求綠營支持者能歸隊，「只要拿到過去李應元的台北市長選舉票數，姚文智就很有機會當選」。

姚文智舉辦首場造勢晚會，以「首都大步走，國家向前行」為主要訴求，這也是民進黨在全國的首場大型造勢晚會，由身兼姚辦發言人的立委吳思瑤、立委趙天麟擔任主持人，民進黨立院總召柯建銘與黨籍市議員將輪番上台助講。

☆簡余晏將現身 陳菊壓軸演說☆

曾被台北市長柯文哲批評「棄職潛逃」的前觀傳局長簡余晏，預計今晚七點半現身演說。初選提名的廿七名市議員參選人，包括廿三名現任議員及四名新人都會站出來，在台上陪伴姚文智和總統府秘書長陳菊到最後，象徵姚文智「母雞」領軍，帶領「小雞」市議員贏得選戰。陳菊則在最後壓軸演說，掀起晚會最高潮。