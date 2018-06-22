時力再提2參選人 首度插旗彰化縣

2018-06-22 19:34

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量今公布第五波議員參選人，也是首度在彰化縣提出參選人。負責操盤中彰投選舉的時代力量立委徐永明表示，彰化縣席次很多，以時力在彰化的政黨支持度，提名的吳韋達很有機會當選。

時代力量下午舉行2018縣市議員選舉第五波擬參選人記者會，分別提名黃瑞誠參選新竹市南區市議員、吳韋達參選彰化縣第一選區（彰化市、花壇鄉、芬園鄉）縣議員。

操盤中彰投地區選舉的台中市黨部主委、時代力量立委徐永明表示，吳韋達是很多地方團體推薦的人選，過去經歷也非常適合承載時力在彰化要實踐的理想，徐永明說，彰化縣議員席次滿多，以時代力量的政黨支持度，盼吳韋達能順利當選、替時代力量在彰化會積極發聲。

吳韋達則說，自己從小在彰化長大，到荷蘭拿到博士學位，在荷蘭生活的五年半中，看到很多不一樣的地方，如今回到彰化，盼能替家鄉貢獻所學與海外經驗，希望把荷蘭可行、可在地化的制度在彰化實現。

新竹黨部主委邱顯智則說，黃瑞誠是國小老師，只差兩年就能領退休金，卻毅然決然代表時代力量投入議員選舉，要提名黃瑞誠參選「我自己都很不好意思，但還是一直推坑」。黃瑞誠在第一線教育工作為孩子努力，還會演布袋戲、北管甚至刺繡，對傳統文化的熱愛不只是嘴巴講講，希望借重教育文化專長，讓地方議會有不同聲音。