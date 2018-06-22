蘇貞昌「市政抓bug」直播首發 勘察新店大樹之家

新北市長參選人蘇貞昌今天（22日）上午展開「新北市政抓Bug」系列直播，第1場前往新店區大樹之家勘查。（蘇貞昌競選辦公室提供）

2018-06-22 13:25

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長參選人蘇貞昌今天（22日）上午展開「新北市政抓Bug」系列直播，第1場前往新店區大樹之家勘查。蘇貞昌表示，一個市長的態度決定樹的命運，若輕易的移植，不珍惜樹木，任何的保護條例都是空有的，暗批新北市政府未落實樹木保護。

「樹要進行移植，就像是開大刀，非常的傷！」蘇貞昌表示，新店大樹之家現在種植密密麻麻的樹，但土地是國小預定地，未來這些樹木勢必要再次移植，他強調，「移植樹木不是像插香一樣，而是要進行斷根」。

蘇貞昌說，樹與人一樣有生命，瞭解樹的人都知道，不斷移植是非常不妥的，移植將使樹木不易存活。除此之外，現在大樹之家內的樹木幾乎都是沒有價值的黑板樹，原來種植於此的是肖楠等珍貴樹種，被拿去賣掉，換上黑板樹。他強調，「真正懂樹的人就不會輕易動它」。市長若沒有遠見、不愛惜樹木，根本是空有保護條例，而未能真正保護樹木。

蘇貞昌提到，他當縣長時，板橋區文化路上原先只有6棵樹，他要求積極種樹，現在兩旁人行道都種滿樟樹，包括土城金城路、淡水到金山的路段，也都是當時所種的樹，「一個漂亮的城市，絕對不能少了一片綠」。

蘇貞昌表示，樹雖然不會說話，也不會投票，但如果好好愛護它，它會帶給城市美麗的環境、清淨的空氣。他說：「一個市長的態度決定樹的命運」，若政府只是做做樣子，把樹放任在那，不仔細照顧，那真的非常可惜。