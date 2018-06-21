內政部推動水環境建設 維護水質、強化國土韌性

內政部指出，全國雨水下水道建設整體實施率，截至去年底為73.71％，仍有待持續加強建設，內政部已補助地方政府進行下水道系統規劃及檢討。（記者陳鈺馥攝）

2018-06-21 20:55

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為擴大再生水推動效益，政府在前瞻基礎建設計畫中，挹注辦理台中市「水湳水資源回收中心再生水工程」、高雄市「臨海廠再生水取水管線工程」，結合目前推動中的6個公共污水廠再生水示範案。內政部評估，未來每日可供應31.3萬噸再生水，成為抗旱生力軍。

內政部長葉俊榮今日聽取營建署報告「前瞻基礎建設計畫-水環境建設」執行情形；他表示，因應氣候變遷、國土安全需求，對於水污染削減、污水處理、水資源循環利用、排水防洪等，做全面性的下水道建設，有助於強化國土韌性、維護良好水體品質。

葉俊榮指出，請營建署持續與相關部會，及地方政府協力合作，打造先進下水道基礎設施，建構「不缺水、親近水、不淹水」的安全永續生活環境。

內政部提及，再生水基礎建設，提供更穩定水質、水量給產業使用，舒緩水源缺乏地區的壓力，符合循環經濟前瞻政策目標。

內政部進一步表示，污水下水道是民眾看不到的建設，為提升民眾對河川水質改善及河岸環境營造感受，內政部補助地方政府完善整體污水下水道系統建置，將尚未接管或無法接管地區，「以設置污水截流設施方式，將污水一併納入污水廠處理」，並融入防洪安全、景觀思維，創造新型態的都市水岸空間。

內政部提及，以台中市綠川為例，結合「台中市福田污水下水道系統」建置，將原本流入綠川的污水導入污水下水道處理淨化，且為使民眾能夠享受優質水岸休閒，同時改善河岸景觀改善，增加人行空間，提供友善休憩環境。

針對都市防洪減災，內政部指出，全國雨水下水道建設整體實施率，截至去年底為73.71％，仍有待持續加強建設，已補助地方政府進行下水道系統規劃及檢討。