文大宿舍案》前校長：侯友宜妻堅持年漲5％

2018-06-21 15:07

〔記者曾迺強／嘉義報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜妻子任美鈴名下的集合住宅，因租給文化大學做「大群館」學生宿舍，15年可收租3.2億元的高租金，風波持續延燒，當初代表和任美鈴簽約的前文大校長、現任南華大學學術副校長吳萬益今天發聲明指出，當時是任美鈴堅持租金每年要調漲5%，「否則不肯出租」。

吳萬益以在校外參加會議為由，對於文大宿舍案發出書面聲明；他在聲明中指出，2010年接任文大校長之初，最重要的議題是學校宿舍不足一事。與幕僚討論後，決定以承租宿舍做為短期做法，「大忠館」改建為學生宿舍則是長期目標；經過洽商與評估後，最終決定選擇承租「大群館」。

吳萬益在聲明中說，當初在與任美鈴議價過程中，曾希望以躉售物價指數做為每年調整租金的基準，但對方任董事長（指任美鈴）堅持每年要調整5%，否則不肯出租。任美鈴還說，文大可每年檢討，若覺得不合適，可提前1年通知解約。

吳萬益當時認為，若不承租，下一學年度中國籍學生及外籍生的招生會受到很大影響，所以最後決定承租，但是以短期承租為考量，並立即啟動校內大忠館改建為宿舍的規劃工程；他任內以改建校內大忠館做為長期目標，希望改建完成後，學生能從大群館移回校內，就不必再付高額租金，當時曾與設計廠商召開數十次規劃會議，不過在他卸任後，此案可能因其他考量而未能興建。