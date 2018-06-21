軍公教年改完成 蔡英文：年金改革將成歷史名詞

2018-06-21 14:51

〔記者蘇永耀／台北報導〕立法院昨晚通過軍人年改方案，總統蔡英文今日在總統府召開記者會，她感謝所有軍公教，在國家最危急的時候，再一次展現愛國的高度熱誠，也因此國家財政才能永續，未來年金改革將成歷史名詞。

蔡英文提到，前總統馬英九8年任內也想推動年金改革，並說不會將此「留給下一任」，而她就是馬口中的「下一任」，總統強調，她說這並無任何指責之意，而是可以體會當年馬之所以猶豫的心情，但愈是困難愈要做，前人做不到，她必須扛起責任去做。

立法院臨時會昨挑燈夜戰，終於在深夜11時20分三讀通過「陸海空軍軍官士官服役條例修正案」，完成軍公教年改最後一塊拼圖。退役軍人將按服役20年俸率55％、年增2％，重算退休金額度；若已退人員的所得超過38990元或新制俸額，將分10年緩步調整。

對於軍公教年改完成，總統府今日舉行記者會，總統蔡英文親自說明，擔任年改會召集人的副總統陳建仁、國防部長嚴德發以及退輔會主委邱國正也分別發言，述說政府推動年改的態度及決心。

蔡英文致詞說，軍人年金改革完成，大家一起見證歷史重要的一刻，未來年輕軍公教都領得到退休年金，她並說，年金改革過程中，2年來有不少風風雨雨，不管政府再怎麼想，口袋裡面的錢減少，會有情緒，有不滿跟無奈，退休生活要重新規劃，她要代表國家向所有退休軍公教同仁表達歉意，並感謝他們能體恤國家困難，證明軍公教是國家的中堅力量，她也要向軍公教致上最深的謝意。