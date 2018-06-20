軍改案三讀 國民黨團轟：條文充滿政治鬥爭

立法院院會20日晚間三讀通過「陸海空軍軍官士官服役條例」，圖為條文二讀後國民黨立委在議場內抗議。（記者黃耀徵攝）

2018-06-20 23:35

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院院會三讀軍人年金改革案，國民黨團召開記者會砲轟，在軍改條文中只看到充滿製造對立，政府身為軍公教警消的老闆，不是團結大家，而是對於婚姻、對退役後第二份職業的歧視，以及充滿政治鬥爭。

立法院召開臨時會，院會三讀「陸海空軍軍官士官服役條例修正案」。國民黨團立委們共同至議場外召開記者會，並集體鞠躬致歉，表示民進黨的軍改是「欺騙現役、欺負退役」。

黨團書記長李彥秀表示，軍公教警消是國家穩定的力量，他們對國家的向心力從未改變，變的是民進黨政府執政後的傲慢態度，在軍改過程中，民進黨嘴巴講要讓年金永續，但條文內容卻充滿很多與年金無關的政治鬥爭。

李彥秀說，蔡政府身為軍公教警消的老闆，所看到的不是團結整個國家，而只看到對於婚姻的歧視、對於退役後第二份職業的歧視，民進黨一直在騙，國家欠軍公教警消一個道歉，年改過程中，民進黨只製造更多社會對立。

李彥秀說，在接下來公教及軍人年改陸續上路的日子，整個社會的衝擊才要開始，製造對立的民進黨如何團結大家？國民黨絕對不會為這樣的年金改革背書。