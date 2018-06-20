綠營彰縣議員提名人定案 脫黨參選下場會...

2018-06-20 14:59

〔記者張聰秋／彰化報導〕起跑迎戰！民進黨彰化縣黨部今天公布8個選區縣議員提名人選，共26人，其中，10人爭取連任，提名人次未過半，卻刷新歷年新高，縣黨部主委邱建富表示，未獲提名者若執意參選，最重將祭出開處黨籍處分，即使當選，未來5年之內也無法恢復黨籍，就算自行退黨參選照樣追溯既往，同樣給予5年無法入黨的最嚴厲處份。

國民黨部分，確定提名已有28人，提名人數過半，其中，17人爭取連任。

今年年底彰化縣議員9個選區，應選席次共54席，各選區應選席次和人數為：第一選區（彰化區）13人、第二選區（鹿港區）7人、第三選區（和美區）6人、第四選區（員林區）8人、第五選區（溪湖區）5人、第六選區（田中區）4人、第七選區（北斗區）5人、第八選區（二林區）5人、第九選區（平地原住民區）1人。

民進黨提名人選：彰化區莊陞漢、林維浩、李成濟、葉孟家、楊富鈞、劉玲惠；鹿港區陳秀寶（現任）、林士堅（現任）、葉國雄（現任）、楊妙月；和美區賴清美（現任）、尤瑞春（現任）、王國忠；員林區賴澤民（現任）、黃金堂、張素芬、江武飛、張欣倩；溪湖區歐陽蓁珠（現任）、李清木（現任）、張國閔；田中區許書維（現任）；北斗區江熊一楓（現任）、黃盛祿；二林區洪騰明、蔡金蓮。

世足賽正打得火熱，在公佈提名人的會場上，邱建富象徵性拿出足球，期望發揮打足球賽的團隊精神，1球進門、繼續維持彰化縣綠地、爭取議會席次迎戰。

邱建富表示，爭取最大的勝選是選戰開跑後唯一目標，彰化縣有史以來，脫離民進黨自行參選還沒有選上的紀錄，為了避免分裂，縣黨部對於未獲提名者若仍執意參選，不論其黨員身分為何，只要違紀參選或今年目前仍是黨員，但在縣選委會正式辦理登記日前，自行退黨參加，一律以黨紀嚴懲，從口頭道德勸說、書面通知到停權，最重開除黨籍，絕不寬容。

面對民進黨宣戰，國民黨也非省油的燈，國民黨彰化縣黨部主委張曼莉表示，國民黨第1波確定提名名單共28人，17人爭取連任，分別是顧黃水花、白玉如、許原龍、凃淑媚、楊竣程、林庚壬、黃正盛、葉麗娟、劉惠娟、曹嘉豪、蕭如意、李浩誠、劉淑芳、謝典霖、陳一惇、謝彥慧、陳榮妹。

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