高市議員公佈市長選舉民調 陳其邁勝韓國瑜

2018-06-20 11:20

〔記者王榮祥／高雄報導〕有意競逐下屆高雄市長的親民黨高市議員吳益政，今公佈高雄市長及市政議題民調結果，在候選人對比方面，民進黨高市長參選人陳其邁以37.6％，領先國民黨高市長參選人韓國瑜26.2％，未表態有36.2％。

吳益政自己跟藍、綠參選人對比，陳其邁42.8％，吳益政14.3％，未表態42.9％﹔與韓國瑜對比時，韓國瑜有36.4％、吳益政13.77％，未表態49.9％。

政黨支持度部分，支持民進黨有19.3％，國民黨13.9％， 親民黨與時代等第三勢力約6.6％，未表態仍有60.2％。

政黨滿意度部分，民進黨26.9％、國民黨21.6％、第三勢力約25.1％，顯示民眾對第三勢力有所期待。

民調也針對中央與地方施政與重大議題進行調查，中央施政部分，有38.3％對軍公教年改不滿，滿意比例有36.5％，對一例一休則有高達53.1％不滿，僅22.8％滿意﹔儘管民進黨執政有所不滿，仍有43.9％會投給民進黨，顯示民進黨在高雄基本盤相當穩固。

高雄市政部分，高達70.1％對空氣污染不滿，近期引起爭議的輕軌，則有43.7％支持興建，32.1％反對。

至於外界關切吳益政本人是否會堅持參選高雄市長﹖吳益政強調這問題別問他，應該問市民、到底要選一位什麼樣的高雄市長﹗

此份民調委託十方民意與政策資訊有限公司執行，有效樣本數1520份﹔吳益政指出，第2次民調預計7月進行。