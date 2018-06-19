綠營內部民調 林智堅、許明財、謝文進對決結果...

2018-06-19 20:14

〔記者蘇芳禾／台北報導〕無黨籍的新竹市議會議長謝文進最快本周宣布參選新竹市長。不過，根據本報獨家掌握民進黨黨內民調，新竹市民有77.5%對現任市長林智堅的施政表現感到滿意；若是林智堅與國民黨籍前新竹市長許明財、無黨籍新竹市議長謝文進相比，林智堅以55.8%支持度大幅領先，許明財14.5%，謝文進只有7.7%。對此，民進黨秘書長洪耀福表示，林智堅在新竹的執政很穩定，有聽說謝文進要參選，既然謝文進要靠向國民黨和吳敦義，自然跟民進黨支持者會越走越開。

這份黨內所做的民調於5月16日、17日進行，調查設籍新竹市且年滿20歲具有投票權之民眾，共完成1217份訪問，在95%信心水準下，約±2.81個百分點。除了調查新竹市民對於林智堅的滿意度之外，也針對挑戰林智堅的潛在對手許明財、謝文進來進行民調。

根據本報掌握的民進黨黨內民調顯示，有77.5%的新竹市民對現任市長林智堅的施政表現感到滿意，其中包括20.3%非常滿意和57.2%還算滿意；不滿意的比例14.8%。

若是林智堅與國民黨許明財、無黨籍謝文進相比，林智堅以55.8%支持度領先，許明財14.5%，謝文進7.7%，無法選出者佔22%。其中，林智堅在西區與香山區的支持度都超過六成，若僅觀察「一定會去投票」之族群，林支持比佔六至七成，且領先幅度加大。

洪耀福受訪時證實，民進黨之前曾經做過這份民調，林智堅的執政有口碑，自然支持度也很穩定，最近有聽說謝文進可能會參選，感謝他過去對民進黨的支持，謝文進參選當然對於綠營的組織來說有一些拉扯，不過政黨政治就是這樣，民進黨已經提名林智堅，而謝文進選擇靠到國民黨和吳敦義那邊去，支持者就會越走越開。

洪耀福也認為，即使國民黨已經提名許明財，不過吳敦義實際上會支持謝文進，為的就是替自己的2020選舉鋪路，「吳敦義一定會挑謝文進」。