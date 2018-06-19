不滿年改審查 八百壯士怒砸水球、雞蛋

2018-06-19 17:09

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院朝野黨團持續協商軍人年金改革案，反年改團體「八百壯士」今號召群眾前往立法院前聲援，在遊行完後的下午，群眾朝立法院及拒馬上的民進黨政治人物肖像怒砸水球、雞蛋，隨後結束今日抗爭。

立法院臨時會持續處理「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」，「八百壯士」下午號召近500名群眾至立法院、司法院、總統府等處遊行抗議後，指揮車再將群眾帶回立法院前的中山南路，進行集結、抗爭活動。

抗爭隊伍抵達立法院大門前，便抬出一箱箱的雞蛋與水球，並事先在拒馬上綁上總統蔡英文、副總統陳建仁、法務部長邱太三、民進黨立委邱議瑩等人之醜化版的漫畫肖像，並讓反年改群眾輪流砸水球、雞蛋洩憤。

抗爭群眾砸著砸著，情緒逐漸高昂，導致有部分群眾開始失控，不斷地將水球及雞蛋朝立法院區內猛丟，警方不敢大意，早已架起攔截網攔截異物入侵，但仍有部分媒體、警察砸破的水球、雞蛋波及，場面一度混亂。

在情況升溫後，抗爭指揮車上的指揮官高聲疾呼群眾冷靜，要求群眾勿朝警察及記者砸水球、雞蛋，在多次呼籲下，群眾也逐漸冷靜。

「八百壯士」執行長羅睿達指出，政府始終以汙衊、打壓方式對待軍公教，他們始終保持和平、理性表達訴求，但這政府對他們訴求置若罔聞，且執政黨又可能要以多數暴力強行通過年改，只能藉此方式讓袍澤表達不滿。

羅睿達強調，明日立法院將繼續協商、二、三讀軍改法案，他們將討論明日的抗爭作為，今晚可能不會夜宿，但不排除任何可能。