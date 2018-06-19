新黨主席：仍有條件支持柯文哲 再看丁守中政見

2018-06-19 16:50

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨已確定提名前立委丁守中參選台北市長，但與國民黨系出同源的新黨迄今仍拒絕表態，該黨主席郁慕明今天下午出席前國民黨主席吳伯雄夫婦80雙壽感恩茶會時受訪表示，他到現在為止，還是有條件支持台北市長柯文哲，但這個說法也是告訴柯文哲，應該檢討自己4年來的施政有無需要改進之處，至於丁守中，目前距離投票還有5個月，等丁守中提出明確的施政方向與主張後，由新黨支持者決定是否認同。

他並強調，自己從未說「支持」柯文哲，而是「有條件」支持，目前外界說新黨「支持」柯文哲的說法是扭曲的，「我沒有反對柯文哲，我沒有不支持，不表示支持。」

媒體追問所謂「條件」為何？郁慕明說，就是「大方向」，今天如果對台灣未來前途還是要以非常狹礙的所謂台灣價值、台獨意識來決定，這是新黨所反對的，他並舉例說，台灣要走出國際，如果柯文哲鼓勵同胞拒搭把台灣標記為「中國台灣」的航空公司，「那不是鎖國鎖島嗎？」丁守中如果能更明確表達，會讓新黨支持者覺得有guts、有原則。

他並強調，自己過去說過有條件支持柯文哲，是因為柯文哲表達「兩岸一家親」，讓兩岸不會走上對立與衝突的局面，因此他當然比較支持柯文哲，像民進黨參選人姚文智，他就不可能支持，當時丁守中則還不是國民黨的人選，未來丁守中與柯文哲要在政見上比較，對於丁守中要來看他，他也不拒絕。

對於媒體問新黨與丁守中的合作機會大嗎？郁慕明回應，「現在不要這麼說」，實際上他與丁守中大方向應該都一致，他也了解媒體非常希望知道答案，但他不能代表個人發言，一個政黨的多數決定是需要時間決定，「現在說不負責任」。