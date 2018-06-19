公布月票0元計算公式？ 姚文智：提案早在柯P辦公室...

2018-06-19 16:42

〔記者周彥妤／台北報導〕針對雙北捷運月票1280元，民進黨台北市長參選人姚文智主張納入智慧經濟，0元都有可能，市長柯文哲昨譏「選不上亂喊價」，姚反嗆「沒魄力才做不到」；今天柯要姚公布計算公式，姚說提案早在柯的辦公室，「只要願意採納雅言」，請柯自己好好研究；姚強調，悠遊卡發卡量大、又有電子消費和電子票證功能，只是考驗市長能否藉由電商市場的利基，推動政策，「夠smart當然有可能」。

記者問，北市交通局說不論是月票800元或0元都不可能，姚文智說，「難怪內湖交通他們從來無法改善」，其實不是怪罪交通局，自己認為未來城市發展，還是著重觀念和態度。

姚文智也攤開資料舉例，他說法國總統馬克宏上任後，把13區舊車站，透過跟電商或其他產業結合，改造成新創孵化的重要中心，結合國際大公司或當地年輕新創品牌，反應出法國對數位產業和智慧城市，以及經濟轉型的努力。

姚文智指出，電子票證和電子消費的整合，事實上是「態度」的問題，就是我們要推動智慧城市，是否要納入民間消費行為，結合各種利基。他說，高雄一卡通在台北也可以用，它的發卡數量差台北悠遊卡很多，台北捷運發了6189萬張卡，其實最有機會，但高雄一卡通的努力，馬上就要攻向台北。

姚文智說，面對這個情況，台北當然要努力把餅做大，把公共支出結合在一起，回饋紅利、點數給交通使用，悠遊卡得天獨厚，一來發卡量大，二來又有電子消費和電子票證的功能，可以解決無紙化消費，只要更多電商回饋或是數位廣告點擊，就是有可能，「夠smart就有可能不需要太多交通支出」。

姚文智強調，「像這樣的提案，恐怕曾經在柯市長桌上啊」，只要願意查納雅言，不要覺得自己什麼都懂，接受有創意、專業人士的意見，這些過去市府內部應該都討論過的。

姚文智重申，台北捷運公車補貼，每年要花80億元，作為市長是不是要因應時代變革，調整態度，朝向智慧城市發展，回饋到交通支出。

對於柯文哲稱應公布月票0元的計算方式，姚文智說，剛才已經說了，那些提案恐怕都在他的辦公室，自己去找出來研究一番。姚話鋒一轉也提到，像柯文哲對於內湖交通，只會說「面對問題，解決問題」，「要有SOP」，大巨蛋拖很多年，雙子星也沒看到蹤影，請柯先把這些SOP告訴大家吧。